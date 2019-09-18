被列系統性重要銀行 兆豐銀：2至3年內無增資需求

（中央社記者吳佳蓉台北18日電）兆豐銀日前被金管會納入「系統性重要銀行」（D-SIBs），面臨在2023年前要增提4%資本壓力。對此，兆豐金控今天於法說會上表示，會優先進行風險性資產調整，兆豐銀行2、3年內無增資需求。

兆豐金控今天舉辦線上法說會，今年上半年合併稅後淨利新台幣153.53億元，與去年同期155.16億元相當，若扣除去年子銀行一次性所得稅利益11.9億元及復興航空呆帳回收利益6.9億元，獲利約年增13%。子公司兆豐銀上半年稅後淨利133.53億元，扣除一次性因素，獲利也約成長12%。

兆豐金控今年上半年淨利息及手續費收益略低於去年同期，但交易收益達89.59億元，年增59%，主因在於股票、遠匯、換匯及債券交易取得的超額報酬，得以彌補在淨利息及手續費收益面向的衰退，帶動集團整體淨收益較去年同期成長6.6%。

法說會上，面對有法人詢問，兆豐銀被點名納入「系統性重要銀行」之一，在今年及明年是否有增資需求。對此，兆豐回應，會積極進行風險性資產調整，符合相關規範，目前評估2、3年內沒有增資需求，現金股利政策也不會有太大改變，未來會視營運狀況適時調整資本規劃跟配置。

對日前傳出兆豐可能撤資「將來銀行」，兆豐金今天再次澄清，沒有撤資問題，目前正在研究要如何派任董事，才符合金管會金金分離原則。至於將來銀行上線時間，兆豐金說，預計明年第3季開業，將著重在金融科技業務。（編輯：蘇志宗）1080918