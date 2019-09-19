台股盤中翻黑 萬一關卡前漲多拉回

（中央社記者潘智義台北19日電）美國聯準會降息0.25個百分點，但未表明將再降息，美股一度跌勢加重。台股今天早盤開高，不到10時即翻黑，在11000點「萬一」關卡前，法人認為，台股短線漲多拉回，震盪難免。

10時40分，加權指數來到10911.70點，下跌17.75點，成交金額新台幣597.64億元，八大類股幾乎全面小跌。

台積電今天除息，昨天盤中最高來到269.5元，創還原權值後新高價，市值逼近7兆元大關；今天盤中來到268元，上漲1.13%。鴻海盤中平盤價74.4元上下游走。股王大立光盤中來到4335元，上漲2.96%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，雖然國際股市近期表現不錯，但台股昨天盤中來到10971.54點波段高點後，在11000點「萬一」關卡前，已出現短線漲多的壓力，且從技術面來看也已超買，因此今天早盤開高後壓回，重回震盪走勢並不意外。

簡伯儀認為，目前不建議投資人追高，可留意法人停損，族群表現較強的股票，例如受在台北舉辦的國際半導體展帶動的半導體族群，外資在台積電除息前加碼，今天是否持續買進值得留意；進入旺季的食品類股也有機會。（編輯：楊玫寧）1080919