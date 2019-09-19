誠品南西滿週年業績強 活絡周邊商圈

（中央社記者江明晏台北19日電）誠品生活週年慶將開跑，誠品南西店首度加入、敦南店則是熄燈前最後一次參與，誠品主管看好今年週年慶業績將年成長3%至5%，南西店則扮演成功活絡周邊商圈的功臣。

誠品生活表示，週年慶將於9月27日開跑，剛滿週歲的「誠品生活南西」首次加入行列，與信義店、敦南店、松菸店一起推出相關優惠，敦南店預計明年第2季熄燈，則是最後一次參與週年慶，誠品推出的優惠包括滿千送百、信用卡加碼回饋等，誠品主管表示，看好今年週年慶業績將比去年成長3%到5%。

誠品主管指出，南西店經營一年來，業績超乎預期，營收逐月成長，以25歲至45歲年輕女性族群為主的南西商圈，誠品生活南西於的戶外空間，規劃一系列IP主題快閃店吸客，提升2成進店人次，全店營收約7成消費皆來自女性客群， 業績前3大強的品類分別為餐飲、鞋履服飾、香氛美妝，其中餐飲占整體營收3成。

創百貨業之先，誠品生活南西店積極活絡周邊商圈，一年來攜手周圍咖啡、甜點、服飾等累計逾50個店家與藝文單位合作風格地圖，週年慶期間更特別規劃「西區藝文地圖」，精選大稻埕、台北城等專屬「城市散步」路線，誠品人點數還可兌換指定藝文場館票券、咖啡飲品、甜點冰品等，擴大商機。

誠品也提出商圈經營觀察報告，一年來除了累計千萬來店人次，捷運中山站人流也成長10%，5樓書店過去一年舉辦逾百場「深夜電影院」及「跨文化主題講座」累計近4000人次參與；4樓expo SELECT「台式生活美學」也為商圈注入新話題，周邊巷弄文創風格小店進駐，一年來也成長達2倍以上，形成獨特文化聚落。（編輯：蘇志宗）1080919