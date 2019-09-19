年輕女性撐起南西商圈 百貨業者：貢獻7成營收

（中央社記者吳柏緯台北19日電）年輕女性消費者成為支撐南西商圈的主要客群。在南西商圈扎根的百貨零售業者指出，30到45歲的女性帶來約7成營收。

誠品生活今天發布南西商圈經營觀察報告，通路發展事業群協理林家賢告訴中央社記者，南西商圈從過去衣蝶百貨時代建立起以女性為主的消費客群結構，至今雖然百貨幾經更迭，但是年輕女性已經成為支撐這個商圈的主要消費族群。

林家賢說明，誠品生活去年9月在南西商圈落腳，至今屆滿一年，可以明顯感受到女性消費的實力。過去一年，30到45歲的年輕女性為百貨帶來約7成的營收，比起信義商圈的6成更高。

進一步分析年輕女性的消費標的，林家賢指出，仍以餐飲為主，特別是IG打卡的網紅名店，業績表現都不錯。此外，包含香氛、服飾也都是受歡迎的業種。

除了性別的差異外，林家賢也觀察到南西商圈外籍旅客數量及消費模式的改變。他說明，南西商圈的外籍遊客向來以日本、韓國為主，這一年來也持續增加，不過若進一步從退稅資料分析，反而是港澳與陸客占大宗，大約占了所有外籍旅客退稅申請的5到6成。近期中國大陸限制自由行旅客來台，不過林家賢觀察，並未受到太大的影響。

誠品生活通路發展事業群經理曾喜琴受訪時指出，外籍遊客的消費大約占南西店營業額的1成。（編輯：張均懋）1080919