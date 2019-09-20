半導體展 15T台灣永續供應循環經濟聯盟成立

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）台灣永續供應協會（TASS）及國際半導體產業協會（SEMI）號召共15個公協會，在今天國際半導體展（SEMICON Taiwan）正式組成「15T台灣永續供應循環經濟聯盟」。

新聞稿指出，15T聯盟籌組還包含台灣電路板協會、台灣加工出口區電機電子工業同業公會、台灣永續能源研究基金會、台灣金融研訓院、中華經濟研究院、金屬工業研究發展中心、台灣產業服務基金會、台灣區石油化學工業同業公會、永續循環經濟發展協進會、環境與發展基金會、台灣化學產業協會、台灣資源再生協會，以及台灣循環經濟與創新轉型協會等。

台灣永續供應協會表示，因應全球永續發展趨勢，明年12月將在高雄舉辦「TASS2020亞洲永續供應循環經濟會展」，以優化供應鏈為主軸，提供產業成果及商業模式的會展，協助半導體、鋼鐵、石化、電路板、塑膠、機械設備、能源和水資源及綠色環保等產業研發創新，並推動循環經濟模式與產品高值化。

國際半導體產業協會表示，永續發展的循環經濟商業模式，成為產業努力的方向與落實的目標。國際半導體產業協會期許藉由聯盟籌組，可與國內業者共同突破線性經濟的框架，並將台灣的成果推向國際市場，發掘更多永續商機。（編輯：李信寬）1080920