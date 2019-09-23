台股量縮整理 力守10900點

（中央社記者韓婷婷台北23日電）台股今天呈現量縮整理格局，終場守住10900點關卡，成交值在千億元水準，處9月以來偏低水位，分析師表示，台股逼近前波高點10994點，需帶量才得以攻克。

加權股價指數終場下跌10.67點，跌幅0.1%，收在10919.02點，成交值新台幣1056.47億元，電子權值股呈現休息狀態，金融股、傳產股略有賣壓湧現，使得指數多半時間在平盤之下震盪，不過，中小型電子股迭有表現，包括PCB、連接器、矽晶圓、太陽能等次族群成為資金簇擁對象。

分析師表示，費城半導體指數出現重挫，台股抗壓力道變高，多頭守住10900點的意圖明顯，且由於成交值萎縮，價量關係尚在多頭格局當中，台股短線還是有挑戰前波高點的契機。

分析師指出，美中貿易談判進度仍是影響盤勢因素之一，20日美股盤中出現急挫走勢，即是受到美國總統川普表示，對在明年大選前與中國大陸達成貿易協議並無壓力，以及中國大陸代表團上周突然取消赴美農場參訪行程等消息影響。

不過，外電引述消息人士透露，中國大陸國務院副總理劉鶴計畫在10月第2周訪問華盛頓，與美方進行高級別經貿磋商，又讓多頭對達成貿易協議燃起一絲希望。

法人認為，除了美中貿易談判進度外，蘋果（Apple）發表新機後，市場買氣攸關蘋概股後續業績表現，且由於中小型電子股依舊是市場資金聚焦標的，9月底前投信作帳行情仍有可以期待的空間。（編輯：楊玫寧）1080923