創業英雄營成果豐碩 陳美伶盼持續強化國際鏈結

（中央社記者潘姿羽台北23日電）亞洲．矽谷計畫執行中心今天舉辦創業英雄營夏季班成果分享會，國發會主委陳美伶致詞時表示，學員向她反映收穫頗豐，希望能繼續舉辦，她也認為，強化創新創業與國際鏈結，是未來繼續努力的方向。

亞洲．矽谷計畫執行中心將經過甄選後的8位創業學員送往美國矽谷Draper University（DU）受訓，這8位學員年齡介於19歲到45歲，分別來自台大、中正、中山、中興、東海等國內大學，以及倫敦美國大學、美國杜克大學等國際名校，他們與116位來自18個國家的創業家齊聚一堂，接受DU的創業訓練。

創業英雄營前5週以DU的創業課程為主，後5週則安排學員與當地創投、產業界人士及新創團隊洽談對接，亞矽執行中心也為學員鏈結各項資源，如北美工研院、駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組，以及無名小站創辦人簡宇志等。

陳美伶於今天的成果分享會致詞時表示，DU最有價值也最與眾不同的地方，在於養成創業家精神，鼓勵學員跳出框架思考、擁抱失敗，這些都對未來創業很有幫助。

學員之一、Reta共同創辦人何旻承表示，DU有許多實務型課程，內容包含市場行銷、財務規劃、商業模式、法律等課程，都是創業所需了解的專業知識，生存週則能強化創業的心智，並培養創業人脈。

另位學員林冠儀則說，DU的訓練對於視野提升和新創發展都非常有幫助，生存週的挑戰以及直接在街上銷售的體驗，都在模擬創業過程中可能面臨的困境，不只激發危機處理的能力與心智訓練，也能打造學員的創業家精神。

陳美伶強調，台灣具有跟國外平起平坐的實力，不能妄自菲薄，如今最欠缺的是國際鏈結，創新創業國際化這塊，會是未來加強的方向。

亞矽執行中心表示，未來將持續與DU合作，希望明年能積極邀請DU創辦人Tim Draper來台參訪，除了親自傳授自身的經驗，也希望讓他深入了解台灣的創新創業生態系。（編輯：黃國倫）1080923