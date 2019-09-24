北市中山區店面交易熱 房仲：保值抗通膨

（中央社記者韋樞台北24日電）房仲調查發現，過去1年以來，北市店面交易最熱的是中山區，交易達62件；房仲表示，中山區消費熱度最高，自然推升店面交易件數；且投資人也認同店面有保值抗通膨的效益。

永慶房屋第4季房產趨勢前瞻報告網路會員調查顯示，全台68%的消費者有意願投資房地產收租，其中有31%的消費者偏好投資店面型產品，比例較第3季上升5%，創3季以來新高。

永慶房屋根據實價登錄資料統計去年8月至今年7月底店面成交件數，台北市成交件數最多的行政區為中山區的62件，其次為大安區41件，第3名則為內湖區37件。另統計店面成交的坪數占比，台北市以20至40坪的店面交易最多，占整體成交比50.3%，其次為20坪以下，占比27.4%，而40至60坪的店面占比13.5%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，台北市店面單價相對較高，對於大坪數店面需求較少，中小坪數的物件較容易出租，因此投資置產的族群主要會選擇坪數在40坪以下的物件作為投資標的。

謝志傑指出，依據財政部財稅資訊中心統計資料顯示，台北市消費最熱的行政區是中山區，其中中山南西商圈、林森條通商圈、美麗華商圈、南京松江商圈、微風廣場商圈及晴光商圈均為高度消費力的商圈，相對商圈周遭的店面交易熱度也攀高，尤以林森條通商圈的店面交易最為熱門。

至於大安區是台北市的蛋黃地帶，包括東區商圈、師大商圈、公館商圈及永康商圈等皆坐落於此，而大安區內主要以信義路沿線及東區商圈為主要的店面交易熱區。此外，由於大安區的店租單價較高，一般商家也較難支撐大坪數的店面，20坪以下的小店面交易較熱絡。

台北市店面成交件數第3的內湖區為台北市的蛋白區，內湖區店面交易熱點主要位於日湖商圈和東湖商圈，皆為內湖較早期發展的商圈。這兩個商圈的支撐主要來自當地的居民及內科的就業人口，因此店面坪數以20至40坪為大宗，占了將近6成的比例。

謝志傑強調，店面具有資產保值性以及收租效益，是低利環境下抗通膨良好的投資標的，但店面的單價較高，投資店面初期成本相對龐大，因此，區位選擇相當重要，有意購置店面的投資人，須掌握好資產的配置，多做功課，才能找到投報穩定的「金雞母」。（編輯：鄭雪文）1080924