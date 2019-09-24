廣達客戶擬加碼資料中心 美系外資升評至買進

（中央社記者吳家豪台北24日電）美系外資發布研究報告，看好代工廠廣達明年起將受惠於伺服器新平台發表，帶動Google、臉書等客戶增加對資料中心的資本支出，將廣達評等升至買進，目標價調高到64元。

廣達股價今天開高走低翻黑，盤中跌0.17%、來到57.7元，成交量近5000張。

美系外資指出，廣達的伺服器和資料中心業務需求暢旺，預期將貢獻2019年到2020年營收26%至28%，加上廣達已成為全球最大的超大型伺服器供應商，當2020年主要客戶例如Google、臉書、亞馬遜、微軟等公司啟動下一個週期的資本支出時，廣達將因此受惠。

美系外資表示，經過2019年整體資料中心相關資本支出放緩，晶片大廠英特爾（Intel）將在2020年下半年發表新一代伺服器平台；根據美系外資今年8月拜訪科技業廠商的觀察，伺服器供應鏈例如信驊和代工廠等，已更樂觀看待2020年將啟動的資料中心相關資本支出。

美系外資預測，全球7大雲端廠商包括Google、臉書、亞馬遜、微軟、百度、阿里巴巴、騰訊，雲端相關資本支出年增率將從2019年的9.5%提升到2020年的14.4%，有望帶動廣達成長，將廣達投資評等從「劣於大盤」升至「買進」，目標價從48元上修到64元，並調高2020年、2021年每股盈餘預估值8%、13%至4.33元、4.62元。（編輯：楊凱翔）1080924