8月製造業測驗點連2月上揚 國際景氣是隱憂

（中央社記者廖禹揚台北25日電）台經院今天發布8月製造業營業氣候測驗點為94.98點，較上月上升1.16點，連續2個月上升，不過，台灣受國際景氣影響大，仍是未來一大隱憂。

根據台灣經濟研究院調查試算，8月製造業營業氣候測驗點微幅上揚，營建業也受到國內各項公共建設進入施作高峰帶動，上揚2.26點至100.35點；服務業則因貿易戰影響金融服務業保守看待，減少1.46點，來到91.16點。

台經院院長張建一指出，雖然機械、金屬製品、橡塑膠等傳統貨品受貿易戰衝擊大，但目前資通訊相關產業表現都不錯，加上轉單效應及生產基地移轉，帶動製造業生產動能，8月無論工業生產、零售餐飲等消費表現都不錯，出口也由負轉正，內需看來還是支撐台灣經濟成長的主力。

不過，張建一也說，台灣經濟體小，容易受國際景氣影響，雖然目前美國看來還未達高點，但中國、歐洲經濟下行風險提高，對全球景氣都不是好消息，也是影響未來測驗點能否繼續上揚的隱憂。

台經院分析，受到美中貿易戰升溫影響，傳統貨品衝擊較大，紡織業、金屬製品業、運輸工具業及精密企業廠商對8月景氣看壞比例超過5成，但在製造業權重最大的電子機械業廠商看好比例則較高；若以半年來看，大部分廠商則持平看待，金屬製品、橡膠製品與精密器械廠商看壞比例較高。

服務業部分也是受當時貿易戰升溫影響，受衝擊最大的證券業及運輸倉儲業對8月景氣看壞比例較高，零售業、銀行業、批發業及餐飲業則多持平看待；但拉長至半年來看，證券業及零售業看好比例則超過半數。

營建業營業氣候測驗點則已連續4個月上揚，主要是公共工程將進入趕工期，加上有重大橋梁建設、公共住宅等新工程開始動土興建，對土木標的進場相對有利；不動產則是利多利空交戰，主因買賣雙方價格拉鋸，加上8月受農曆鬼月及未來總統大選影響，與台商回流、都市更新等政府政策帶來的動能拉鋸。（編輯：鄭雪文）1080925