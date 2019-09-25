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台商回流內需挹注 台經院：景氣轉為外溫內熱

最新更新：2019/09/25 12:38

（中央社記者廖禹揚台北25日電）台經院今天表示，受到政府稅制改革、台商資金回流對營建業加溫，出口也由負轉正，可以看出台灣景氣已從上半年的外冷內溫變為外溫內熱。

台灣經濟研究院今天公布最新景氣動向調查，雖然測驗點變化幅度微弱，只能算是「區間盤整」，不過，景氣預測中心主任孫明德指出，9月以後出現較多好消息，例如美中高層將在10月會談、貿易紛爭態勢看似有進展，蘋果新機銷售看俏等，對製造業都有激勵效果。

孫明德表示，今年上半年台灣景氣算是「外冷內溫」，出口呈現負成長，只靠內需支撐，但8月出口已由負轉正，工業生產也因為台商產線回台而回溫，加上營建業受惠稅制改革、台商資金回流，測驗點大幅上跳，整體在投資、消費、外銷出口數字都很漂亮，看起來已轉為「外溫內熱」。

台經院院長張建一也說，台商回流目前通過總投資額已逼近新台幣6000億元，預估最快在今年第4季，最慢明年第1、2季會開始發酵。張建一指出，過去台商到中國投資，占整體GDP比重在全世界僅次於香港，現在一部分移回台灣，也是有幫助，但效應可維持多久仍待觀察。

張建一表示，國際景氣下行風險提高，對台灣來說的確是一大隱憂，加上對中國貿易依存度高，容易受到影響，但上半年可以看到出口從中國轉向美國，對中國依賴度逐漸降低。

張建一說，目前看來，內需仍是穩定支撐台灣經濟成長的動力，貿易戰盡快落幕當然是好事，不過目前看來難度還是比較高，全球貿易明年預期將不如今年，在全球經濟成長趨緩的狀況下，各國可能都會把焦點放在內需提振上。（編輯：鄭雪文）1080925

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