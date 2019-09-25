iPhone 11熱銷含金量高 電信業營收進補

iPhone 11在台買氣暢旺，並成功拉抬電信業者平均每戶貢獻金額（ARPU），手機保險、舊機回收保障等加值服務也跟著熱銷，顯示iPhone的「含金量高」。中央社記者江明晏攝 108年9月25日

（中央社記者江明晏台北25日電）iPhone 11在台買氣暢旺，並成功拉抬電信業者平均每戶貢獻金額（ARPU），手機保險、舊機回收保障等加值服務也跟著熱銷，顯示iPhone的「含金量高」，可望挹注電信業者營收表現。

iPhone 11日前在台開賣，由於今年蘋果售價較親民，加上供貨量比過去寬鬆，業者普遍看好買氣，也有業者預估銷量將成長1成5到3成。

根據台灣大統計，申辦iPhone 11系列的用戶中，有3成用戶選擇「好價在」專案，而這次的主流資費1399元，選擇「好價在」專案更高達4成。

「好價在」專案是台灣大在iPhone 11系列開賣日同步祭出的「終極抗跌」解決方案，消費者在24個月的合約期間可受到手機保險保障，未來換機時，無論外觀刮痕或掉漆，台灣大保證以50%的價格回收。

遠傳也表示，開賣iPhone 11系列至今，在所有申辦iPhone 11系列的用戶中有近3成用戶選擇「樂享1+1方案」，也就是購買iPhone 11手機同時以優惠的價格帶走最新AirPods；而選擇999以上資費方案的用戶中，選擇搭配樂享1+1方案的用戶高達5成。

此次新機開賣，遠傳也順勢推出手機保險買一送一優惠，額外提升近兩成用戶在申辦iPhone 11系列時同時搭配手機保險服務，此外，開賣優惠活動加值服務的部分，friDay影音也受到消費者歡迎，進而提升影音新用戶數成長幅度超過1成。

而由於去年499之亂拉低平均資費，電信業者都希望透過iPhone拉抬每戶平均貢獻金額（ARPU）的部分，中華電先前表示，iPhone向來對ARPU貢獻高，999元以上資費占比高，也認為5G上路前的觀望潮，不至於壓抑買氣，因為5G需要布建時間。

而另一方面，電信業者的網路門市的低價資費戰也並未收手，遠傳網路門市9月推出「飆網金暢秋」活動，依據不同用戶的網路使用行為，設計199元至499元3種不同的資費，其中499元吃到飽資費，每月加碼528通話金，網內前5分鐘免費，申辦成功再送千元禮券，再抽3萬元iPhone、機票兌換金。

台灣大哥大也祭出199、398、499專案，其中499可網路吃到飽，網內通話前5分鐘免費，每月送499元通話金，還送1000元超商禮券。（編輯：趙蔚蘭）1080925