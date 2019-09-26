MLCC第4季估跌幅收斂 國巨華新科股價走堅

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）法人預期第4季MLCC平均銷售價格跌幅可收斂至3%到5%區間，被動元件大廠國巨早盤最高來到242元，漲5.4%，華新科來到169元，漲近7%。

另一積層陶瓷電容（MLCC）台廠禾伸堂早盤最高也來到93.4元，漲4.2%。

在MLCC三台廠帶動下，被動元件族群今天早盤表現強勢，奇力新早盤最高來到85.1元，漲4.29%，佳邦攻上漲停35.8元，信昌電最高來到57.5元，漲6.6%。

法人指出，MLCC庫存持續消化，智慧型手機和5G通訊設備晶片對MLCC等被動元件需求回溫，帶動MLCC出貨回穩，預期第4季國巨和華新科在MLCC產品庫存水位可逐步下降，稼動率可提升到50%到60%。

觀察產品平均銷售價格（ASP）走勢，法人預估第4季MLCC的ASP跌幅可接近正常的3%到5%區間。

國巨是全球前三大MLCC製造商，全球前5大廠商包括日本村田製作所（Murata）、SEMCO、國巨、太陽誘電、以及TDK、AVX和Kemet等。

展望國巨和華新科今年業績，法人預估國巨有機會落在新台幣410億元到415億元區間，創歷史次高，每股稅後純益有機會在16元到18元區間，創歷史次高。華新科今年每股純益有機會落在12元到14元區間，歷史次高可期。（編輯：鄭雪文）1080926