經濟部：7月17日負載尖峰 太陽光電貢獻創新高

（中央社記者顧荃台北26日電）經濟部推動太陽光電109年設置6.5GW，經濟部次長曾文生今天表示，7月17日是歷史負載尖峰，達到3738萬瓩，當天太陽光電發電量占4.8%，創下歷史新高，相信未來會持續破紀錄。

經濟部上午在行政院會報告「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，藉由「產業園區」、「農、漁、畜電共生」，及「中央與地方共推綠電」等三大主軸，達到109年累計6.5GW（百萬瓩）的設置目標。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，推動再生能源是能源轉型至關重要的一環，能源政策規劃2025年再生能源發電占比達20%的目標，其中太陽光電又是最重要的項目。

蘇貞昌指出，依據台電資料顯示，9月2日當天，太陽光電一度貢獻超過2GW，占總供電量的5.8%，已超過核二或核三廠兩部機組，這也是太陽光電的重要里程碑。

曾文生出席院會後記者會時進一步表示，今年7月17日是台灣歷史上負載尖峰，達到3738萬瓩，當天太陽光電貢獻度是4.8%，也是新高。相信明年還會繼續破紀錄，接下來在用電尖峰的時候，太陽光電發揮的功能都會持續打破新紀錄。

蘇貞昌說，政府為推動再生能源，修正「再生能源發展條例」，規範用電大戶要設置綠電；今年1月23日，Google宣布向台南太陽能電廠自願性採購10MW的綠電，作為台灣資料中心營運使用，這也是Google第一次在亞洲所完成的再生能源採購計畫。顯見太陽光電不僅對國內實際供電上，已產生具體效果，台灣在綠能發展的長期努力，也已得到國際認同。

蘇貞昌表示，本期太陽光電2年計畫，預估可帶動投資商機2220億元，政府致力推動綠能，不僅有利國內綠能產業發展，對地方來說，在創造就業機會、直接增加財源，也都有相當大的幫助。

蘇貞昌同時請政委龔明鑫持續督導及盤點各部會在政策推動上所遭遇的困難，落實三級協調機制，研提有效解決方案，以促進申請設置，相關審查、行政程序（併聯申請等）、饋線埋設進度等，有關部會全力協助地方政府，共同達成政策目標。（編輯：林興盟）1080926