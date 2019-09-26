金管會深耕及躍進計畫 今年有13家業者通過

（中央社記者劉姵呈台北26日電）金管會今天公布，今年通過「深耕計畫」的有聯博、安聯、施羅德等9家集團，自10月1日起為期1年，在台銷售的境外基金，投資人投資上限放寬至70%；另通過「躍進計畫」的有元大、國泰等4家投信，得申請募集不受現行規定限制的基金。

金融監督管理委員會自2013年及2015年起，每年辦理「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」，參與的業者可以在每年6月底前檢證向金管會申請認可，經審查認定符合所訂條件，獲准者就可適用相關鼓勵優惠措施。

首先，鼓勵境外基金機構增加對台投入的「深耕計畫」，金管會證券期貨局副局長蔡麗玲表示，今年度通過認可的有聯博、安聯、施羅德、景順、瑞銀、摩根、富達、富蘭克林及NNIP等9家資產管理集團，這9家未來在募集銷售的境外基金投資人投資比率上限，均可放寬為70%。

其中，聯博符合6項評估指標，安聯、施羅德、景順及瑞銀分別符合5項評估指標，這5家集團均可適用2項優惠措施。蔡麗玲表示，聯博、安聯、施羅德及景順集團得於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金；聯博境外基金申請案可以加速審核；安聯及瑞銀的總代理人申請代理境外基金，每次送件基金檔數上限為3檔；施羅德、景順及瑞銀的單一境外基金，投資大陸地區有價證券總金額上限，可永久放寬為境外基金淨資產價值的40%。

另外，摩根、富達、富蘭克林及NNIP分別符合4項評估指標，可適用1項優惠措施，都可以於符合境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或與同類型投信基金投資規範不符的境外基金。

蔡麗玲指出，今年度通過「深耕計畫」的9家集團，適用優惠措施有效期間自10月1日至2020年9月30日止，為期1年。

再者，為擴大資產管理規模、並朝向國際化發展的「躍進計畫」方面，蔡麗玲指出，今年度通過認可的有國泰、元大、復華及富邦等4家投信。通過後適用基本優惠措施，包括得申請募集不受現行相關投資有價證券的種類、範圍及比率規定限制的基金，以及可申請募集ETF連結基金，所投資投信事業已經理的ETF，不以國內成分證券ETF為限。

蔡麗玲補充，其中入選的富邦投信發行投資國內公司治理為主題的基金，資產規模成長顯著外，也對投資研究核心資產管理技術人才加薪，幅度顯著，共計去年有15位員工被加薪，平均加薪幅度有14%。

蔡麗玲表示，深耕計畫認可除了其他具體績效貢獻事項外，也另外包含三大面向，第一，提高境外基金機構在台投資；第二，增加台灣資產管理規模；第三，提升對資產管理人才培訓。

其中，元大、國泰投信均符合基本必要條件、三面向及其他對提升台灣資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施及2項選擇優惠措施；復華投信符合基本必要條件及三面向、富邦投信符合基本必要條件、面向一、面向二及其他對提升台灣資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項，可適用基本優惠措施並適用1項選擇優惠措施。

蔡麗玲補充，這4家投信均選擇送審投資海外的基金，申報生效期間可以從30個營業日縮短為12個營業日；另外，元大投信第2項選擇優惠措施為放寬每次送審的基金檔數上限；國泰投信第2項選擇優惠措施為在符合相關法令規範下，可再提出其他優惠或便利措施，金管會會再視所提具體內容，給予准駁。

蔡麗玲也指出，今年度通過「躍進計畫」的4家投信，適用優惠措施有效期間自10月1日至2020年9月30日止，同樣為期1年。

金管會也表示，會持續推動並鼓勵業者兩項計畫的申請，增進資產管理產業的整體競爭力，也推動投信產業正向發展。（編輯：黃國倫）1080926