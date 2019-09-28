首座風場拚10月完工 最怕不速之客無人機干擾

海洋風電第2階段至今已完成15支風機裝設，其中9支進入試運轉階段，從苗栗龍鳳漁港遠眺，可看到過去不曾出現在台灣的離岸風機運轉景象，在完工前就已吸引不少好奇的民眾前往一探究竟。中央社記者廖禹揚攝 108年9月28日

（中央社記者廖禹揚台北28日電）從苗栗龍鳳漁港遠眺，台灣首座具商業規模的離岸風場海洋風電海上工程正如火如荼進行，但遠從歐洲來台協助的工程人員除要克服高溫外，還常遇到不速之客「無人機」，恐因電波干擾引發工安疑慮。

位於台灣西北苗栗縣外海，海洋風電（Formosa 1）第一階段的2支4MW（百萬瓦）風機裝設是台灣首次進行離岸風機裝設工作，從建設台灣首座海氣象觀測塔開始，到風機完工、取得台灣首張離岸風電發電機組電業執照花了約2年時間，其中實際施工裝設花了約4個月。

以第一階段的經驗為基礎，第二階段裝設20架容量6MW的風機，海上工程在今年5月底如火如荼展開，德國風機商西門子歌美颯團隊在9月16日進駐台中港，特別為離岸風電修建的預組裝碼頭，遠從歐洲遠道而來的專業人員與台灣本地人員共同搭建起台灣首座風場的里程碑，預計10月底前完成最後5支風機裝設工作。

由於安裝船每次僅能載運2支風機部件出海，除出海安裝前約需2天時間準備外，出海後的安裝時間長短則完全看海上風浪而定，但外國專家們第一個要克服並不是颱風、地震與惡劣海象的威脅，而是「天氣熱」，適應台灣熱情如火的氣溫後，才能逐漸拉長工時，趕上預定期程。

除了高溫、颱風等氣候因素，海洋風電相關人員透露，風機裝設期間最常遇到的不速之客，其實是好奇民眾操作「無人機」，近距離空拍風機。相關人員無奈表示，雖然無人機很小，但仍會造成一定程度干擾，以工程安全考量來說都可能引發施工疑慮。

為了確保施工及運轉期間安全無虞，海洋風電風場位於60公尺以上禁止施放有礙飛航安全物的禁限航區，並在預組裝碼頭的台中港運維辦公室設有海事協調中心，由多名台灣與外籍工作人員透過多部電腦監控、協調風場內船隻進出狀況與航線。

負責海事協調的工作人員說明，施工期間已與當地漁民協調暫停在風場內的捕魚作業，完工後會重新開放，但必須距離風機基樁50公尺以上，「一方面是如果基樁掉漆可能加速腐蝕，另一方面其實是更擔心漁船撞壞出事。」

不過，由於目前漁船多未裝設船舶自動識別系統AIS，工作人員表示，未來可能由漁業署補助裝設，以便風場運維期間監控風場內船隻狀況；比較難管控的則是非法拖捕漁船，這部分會與漁民合作，漁民發現違法船隻時，風場人員再協助提供相關影像，至海巡署報案處理。（編輯：林孟汝）1080928