示範風場海洋風電近完工 離岸風電跨一大步

（中央社記者廖禹揚台北28日電）示範風場海洋風電預計在10月底完工，年底前併聯發電，成為台灣首座商用化風場，商轉後每年預估可供12.8萬戶家庭使用，在經濟部規劃3階段離岸風電開發計畫中深具里程碑意義。

從苗栗龍鳳漁港遠眺，現在已能欣賞到海洋風電風場（Formosa I），佇立海中的17支風機迎風轉動，根據海洋風電網站統計，陸續建設期間累積發電量已達5390萬度，預計第二階段在今年底併聯發電後，每年可供應12.8萬戶家庭使用，可減排相當於609座大安森林公園的二氧化碳吸收量。

為推動能源轉型，在國土狹小的環境下增加再生能源在整體發電系統占比，政府擬訂自2017年起、為期4年的風力發電計畫，其中離岸部分發展潛力大，國際工程顧問公司4C Offshore 2014年發布研究更指出，世界風況最好的20處離岸風場中，台灣海峽就占了16處。

不過，台灣位處地震帶，又有颱風影響，都是離岸風電發展較快的歐洲國家沒有的環境條件，能否成功移植歐洲離岸風電做法，在推動過程中也引發討論。經濟部因此採取較保守策略，以「先示範、次潛力、後區塊」方式逐步推動，目標以前兩階段在2025年達成5.7GW（單位：10億瓦）裝置容量，再以第三階段帶動台灣離岸風電發展。

作為3座示範風場之一，海洋風電在第一階段先小試身手架設2架4MW（單位：百萬瓦）風機，從建設台灣首座海氣象觀測塔開始，到風機完工、取得台灣首張離岸風電發電機組電業執照花了約2年時間，其中實際施工裝設則花了約4個月。

經濟部著手進行潛力場址遴選及競價作業同時，海洋風電也持續推動第二階段20支6MW風機建設準備工作，股東包括丹麥商沃旭能源、日本JERA、澳洲麥格理資本與台灣的上緯，多國業者陸續加入海洋風電股東行列，反映各國對台灣離岸風電的肯定。

而在經濟部完成「次潛力」容量分配作業後，許多未能獲選或參加遴選競標作業的國內外開發商表示，希望政府盡快公布第三階段區塊開發的作業辦法，對此，能源局曾表示，希望能看到「典範」出現再進行後續推動，作為台灣首座商用化離岸風場，海洋風電今年底併聯發電後的表現重要性顯見一斑。

能源局官員表示，一直有在討論第三階段區塊開發做法，考量國內廠商能量，原則上應會以每年建設1GW裝置容量的方式進行，但相關業者對於國產化計算方式、準備時程、宣布時間點及是否該一次性釋出等問題意見紛歧，規劃將在10月召集相關業者開會，希望在這些問題取得共識後再擬定實施細節。（編輯：林孟汝／張均懋）1080928