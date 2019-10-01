看好玉晶光成長動能 外資調高目標價至630元

（中央社記者韓婷婷台北1日電）3鏡頭挹注，美系外資看好蘋果新機iPhone 11系列等需求優於預期，加上明年下半年來自iPhone鏡頭訂單將更多，決定調高玉晶光目標價，由600元調高至630元，重申「加碼」評等，

根據美系外資在最新出爐的報告中表示，看好iPhone 11新機需求優於預期，新的iPhone SE2明年上半年發表，兩款新iPads with camera鏡頭升級，以及明年下半年iPhone相機質量提升，預估玉晶光可克服明年上半年季節因素影響，明年下半年將可望獲得更多iPhone鏡頭訂單。

美系外資表示，看好蘋果新機iPhone 11系列等需求優於預期，加上玉晶光明年下半年來自iPhone鏡頭訂單將更多，決定調高玉晶光目標價，由新台幣600元調高至630元，重申「加碼」評等。

外資同時調高玉晶光第3季及第4季營收及今明年獲利預估，幅度分別為8%及13%，分別達50億元（年增111%）及35億元（年增66%）；同時調高毛利率，預估第3季及第4季毛利率分別達44.6%及43.1%，優於去年同期的36%至38%；主要基於更好的良率及更佳的產品組合。

玉晶光今年在新iPhone的鏡頭訂單大有斬獲，除了前置鏡頭外，後置鏡頭則供應廣角及超廣角2顆鏡頭，配置在3款新機上，由於今年良率表現不錯，首度在新機上市就已通過後置鏡頭認證出貨，也進一步推動玉晶光營收從3月開始就見到顯著的跳升。

玉晶光8月營收以新台幣18.38億元創下歷史新高，相較今年2月的低點2.2億元差距甚大，月增43.18%，年增123.32%。

玉晶光今天股價開高走高，早盤在買盤推升下來到440.5元，漲幅一度超過4.5%。（編輯：林孟汝）1081001