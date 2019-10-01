海外資金產業投資首案通過 最優享4%稅率

（中央社記者廖禹揚台北1日電）海外資金專法上路後，經濟部今天通過首件產業投資申請案，預期將投入約新台幣3億元購置設備，於限期內完成投資後，得申請退還50%稅款，等於適用4%優惠稅率。

「境外資金匯回管理運用及課稅條例」（俗稱海外資金匯回專法）今年8月15日上路，為期2年；實施後首年匯回資金，以稅率8%課徵，次年提高至10%。若於資金匯回後一年內向經濟部提具直接投資計畫或間接投資申請，並於期限內進行實質投資，可向國稅局申請退還50%稅款，適用優惠稅率4%或5%。

經濟部今天發布新聞稿表示，全台首件產業申請案依程序經國稅局及銀行完成聯合審查後，經濟部主動積極接洽，於送件後2天內審核通過；這家遞出申請的國內資訊產業大廠預計投入3億元購置設備，規劃將台灣打造為產業樞紐，為台灣經濟注入新活水。

經濟部表示，目前仍有多家營利事業及個人提出諮詢，表達實質投資意願。

為確實引導資金匯回進行實質投資，工業局表示，若未依規定投資而移做他用，計畫期間未辦理備查、投資後有剩餘資金未匯回等情事，則必須回歸20%稅率，由國稅局補徵稅款。

為使各界更加瞭解法令規定，經濟部10月起於全台舉辦說明會，說明境外資金匯回國內進行直接投資或間接投資相關規定、申請事項及申請流程等，幫助投資人瞭解規範內容並申請適用。經濟部表示，未來將持續協助並加速審核效率，讓投資能盡快落實，厚植台灣產業發展實力。（編輯：林興盟）1081001