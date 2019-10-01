遠東新攜日系車廠 首創煉鋼廢氣循環經濟

（中央社記者潘羿菁台北1日電）遠東新世紀與日系車廠合作，透過收集煉鋼廠廢氣重新製成工業纖維，兼具綠色環保及全球首創利用廢氣達到循環經濟的新營運模式，新產品預計明年正式上市。

在台北紡織展（Titas）開幕前，遠東新搶先發布新聞稿，宣布導入美國新創公司Lanza Tech技術，成為全球首家收集煉鋼廠廢氣，發酵成為酒精後再轉換成生質乙二醇，將生質乙二醇製作成工業纖維。

遠東新強調，生質乙二醇比原油提煉的乙二醇多兩道製程工段，成本也貴兩倍，但因服飾用紡織品崇尚環保，環保趨勢也吹向工業用紡品，許多工業客戶也看準潮流形成，期望供應廠耕耘工業纖維環保相關技術。

此外，近年來日本政府針對政府採購案，都要求一定比例綠色採購（綠色標章），目前遠東新的工業纖維已打入當地公共工程，為了符合日本政府採購規範，必須積極開發工業纖維環保技術。

遠東新表示，此次日系車廠主動找上與遠東新合作，並透過Lanza Tech專利技術，三方耗時5年才讓產品進入商業化；由於工業纖維強調高張力與耐磨性，需要歷經長時間客戶驗證期。

遠東新以往有透過玉米萃取酒精再製成生質乙二醇，如今透過Lanza Tech，等於多一個來源可以製成生質乙二醇，遠東新內部也稱之為第三代生物質高強力工業絲（Biomass High Tenacity Yarn，bHTY）。

由於日系車廠已經通過驗證，遠東新預計明年正式出貨，法人預期明年出貨量有機會突破千噸規模。（編輯：張良知）1081001