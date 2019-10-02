股東批亞太電虧損 呂芳銘：2014年起沒拿一毛錢

（中央社記者江明晏台北2日電）亞太電信今天股臨會擬通過減資與增資案，股東抨擊亞太電信連年虧損，更該檢討薪資，董事長呂芳銘回覆，從2014年起，都沒拿亞太電信一毛錢，還自掏腰包發獎金給同仁。

亞太電信今天舉行股東臨時會，預計通過減資彌補虧損案及私募現金增資15億股案。

亞太電信日前宣布，為健全財務結構與未來營運發展需求，於董事會決議辦理減資彌補累積虧損，本次減資彌補虧損金額約新台幣148.1億元，減資比率約為34.456%。

有股東當場抨擊，亞太電信虧損嚴重，別家電信業者一年賺300億、400億元，亞太電信卻累積虧損近6年，質疑團隊經營能力。

呂芳銘今天表示，2014年因應行動市場需求，加速4G開台營運，提前結束過時的CDMA技術，故認列資產減損計約103.6億元，其他電信業者雖有賺錢，但因為大環境競爭，獲利和用戶其實都有受到影響，亞太電信雖有200萬用戶規模，可惜平均每戶貢獻金額（ARPU）不夠高，無法成功攤提每年度40億元的折舊費用，好消息是，今年EBITDA現金流將可順利轉正。

他說明，亞太電雖用戶數成長，但ARPU持續降低，亞太電信定位不能只做傳統電信，因此已成功在數位經濟方面做出成績，這部分也是電信業未來的關鍵，例如智慧製造等。

另有股東表示，亞太電既然要開源節流、改善營運，薪資環節需要檢討。

呂芳銘說，這個產業也是人才競爭激烈的產業，必須要留住同仁，他也語氣激動地表示，「從2014年到現在為止，我個人都沒拿亞太電信一毛錢」，他還強調，同仁要發獎金，他是拿私人的錢，沒拿亞太電、也沒拿鴻海的錢。

同時，為5G備戰，亞太電擬進行150億元私募案，鴻海、台鐵、台灣大等大股東是否注資，也受到關注。亞太電信大股東分別為鴻海集團持股19.6%，台灣大哥大持股3.45%，台鐵持股近10%。

亞太電信自2014年起虧損至今，從2014年至2018年每股分別虧損2.35元、0.41元、1.19元、0.93元、0.77元，今年上半年每股虧損0.61元。（編輯：張均懋）1081002