被動元件三巨頭下跌有撐 12月拉貨潮可期

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）台股早盤一度下挫逾百點，不過被動元件三巨頭國巨、華新科和禾伸堂下跌有撐。法人預期晶片電阻價格落底持穩，10月MLCC價格持平，12月可能會有被動元件提前拉貨潮。

美股道瓊工業指數下跌494.42點，台股今天開盤跳空摜破百點，不過被動元件族群相對有支撐，其中大廠國巨早盤跌幅收斂一度翻紅，盤中來到267.5元，跌0.56%，禾伸堂盤中股價一度翻紅來到103.5元，小漲0.97%，華新科來到180元，跌1.1%。

觀察晶片電阻價格走勢，本土法人報告指出，晶片電阻庫存已在今年第2季消化到正常水準，價格在第2季落底，第3季平均銷售價格（ASP）約較第2季持平。

在積層陶瓷電容（MLCC）部分，法人表示，MLCC元件新增產能投入成長幅度約5%到10%，產能擴充相對有紀律，通路商庫存天數已降至90天左右，目前主要MLCC大廠以提高稼動率為主，預期10月MLCC的平均銷售價格可能較第3季平均持平。

美系外資法人日前指出，今年下半年MLCC的平均銷售價格穩健，在經銷商庫存去化後，預估今年第4季國巨的庫存水位將回到90天左右，預估到明年下半年，國巨的平均稼動率可回到60%左右。

另一家本土法人日前報告指出，第4季MLCC價格壓力減輕，部分訂單有機會遞延到10月出貨，提前在12月可能會有被動元件拉貨潮，有助國巨和華新科第4季業績持穩。

展望國巨和華新科今年業績，法人預估國巨今年業績有機會落在新台幣410億元到415億元區間，創歷史次高，每股稅後純益有機會落在16元到18元區間，創歷史次高。華新科今年每股純益有機會落在12元到14元區間，歷史次高可期。

國巨是全球前三大MLCC製造商，全球MLCC前5大廠商包括日本村田製作所（Murata）、SEMCO、國巨、太陽誘電、以及TDK、AVX和Kemet等。（編輯：楊凱翔）1081003