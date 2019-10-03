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三大因素助攻 法人估全球傳動第4季業績回穩

最新更新：2019/10/03 11:52

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）傳動元件製造商全球傳動第4季業績可望回穩，法人指出，主要是機械業景氣谷底已過，中國大陸資本支出開始復甦，此外，產能轉移對建廠設備需求回溫。

亞系外資法人指出，機械業景氣谷底狀況應該已過，預估全球傳動第4季業績可回穩。從公司通路商訊息觀察，中國大陸廠商的資本支出開始復甦；此外，美中貿易戰前景未明，在中國大陸的廠商持續產能轉移到海外，建廠新設備需求回溫，產能轉移地點包括台灣、泰國和印尼等地。

法人預估，今年第4季可望是因應廠商產能轉移、相關設備訂單拉貨的第一波起點。

不過，由於稼動率仍維持低檔，法人預估，全球傳動未來幾季的營業利益表現相對保守看待。

在產能擴充部分，法人指出，若樹林廠產能滿載，全球傳動有意在新北市鶯歌廠區增加產能。

從市場和產品比重來看，目前中國大陸業績占比平均約6成多，第2季滾珠螺桿業績占比約63%，線性滑軌占比約26%，滾珠花鍵占比約7%。

全球傳動自結8月合併營收新台幣1.96億元，較去年同期3.29億元減少40.3%，今年前8月自結合併營收14.27億元，較去年同期23.84億元下滑40.16%。

全球傳動主要產品包含滾珠螺桿、線性滑軌、滾珠花鍵等。應用範圍涵蓋自動化產業、半導體工業、產業級機械、醫療級工業、綠能設備、工具機機械、機器人產業、自動倉儲系統、停車場設備等領域。法人指出，工具機應用占比不到1成，自動化占比約4成多，產業設備占比約3成多。（編輯：楊玫寧）1081003

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