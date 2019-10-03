首爾連鎖加盟展登場 台9家飲食品牌參展

第47屆韓國連鎖加盟秋季展3日在首爾國際會議暨展示中心（COEX）開幕，9家台灣餐飲品牌以台灣館首度參展。圖為台灣參展單位提供冷飲試喝。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年10月3日

（中央社記者姜遠珍首爾3日專電）第47屆韓國連鎖加盟秋季展今天起在首爾江南區國際會議暨展示中心（COEX）舉行3天，外貿協會首次帶領9家台灣飲食品牌參展，包括炸雞、雪花冰和7個茶飲品牌。

中華民國對外貿易發展協會服務業推廣中心專員李晶晶今天說，9家品牌在展出之外，將於4日在展場4樓403會議室辦理一對一洽談會。韓國連鎖加盟秋季展（International Franchise Show, IFS）3日至5日在三成洞COEX舉行。

首爾台灣貿易中心館長陳國龍表示，由於韓國電視節目大力宣傳台灣美食，加上近年台韓觀光日益火熱，黑糖珍珠奶茶成為韓國人最注目的台灣食品，打著洪瑞珍三明治招牌的店鋪在韓國已超過200家。這次參展有助於打響台灣連鎖品牌名號與吸引有興趣代理的韓國業者。

李晶晶今天向中央社記者表示，這9家台灣品牌包含知名的炸雞大師Fried Chicken Master、冰品彩虹雪Sweet Rainbow及7家有名的茶飲品牌，包括快樂檸檬Happy Lemon、茶吉堂Cha Ji Tang、進發家Jin Fa Jia、太陽先生Mr. Sun、茶專茶飲Tea Pro Tea Shop、Flamingo、拾覺細做輕飲Justen Tea。參展品牌在台灣館現場製作道地的珍珠奶茶及雪花冰供試吃。

韓國連鎖加盟秋季展主辦單位表示，本次商展可望吸引4萬5000人到場觀展及洽談，其中9成以上來自韓國。（編輯：郭中翰）1081003

第47屆韓國連鎖加盟秋季展3日在首爾江南區國際會議暨展示中心（COEX）開幕，9家台灣餐飲品牌前進韓國，以台灣館首度參展。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年10月3日

第47屆韓國連鎖加盟秋季展3日在首爾國際會議暨展示中心（COEX）開幕，9家台灣餐飲品牌前進韓國，以台灣館首度參展。圖為台灣參展單位提供冷飲試喝。中央社記者姜遠珍首爾攝 108年10月3日