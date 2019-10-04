外資回頭 9月淨匯入逾900億元

（中央社記者劉姵呈台北4日電）金管會今天公布，截至9月底，外資與陸資累計淨匯入金額2025.33億美元（折合新台幣約6兆3240億元），重回2000億美元大關，且9月一甩過去連2月淨匯出陰霾，單月淨匯入約30億美元（折合新台幣約936億元）。

金融監督管理委員會今天公布，截至今年9月底止，外資累計淨匯入約2023.44億美元（折合新台幣6兆3181億元），較上月底累計淨匯入1993.61億美元（折合新台幣約6兆2250億元），增加約29.83億美元（折合新台幣約931.4億元）；再者，截至今年9月底止，陸資累積淨匯入約1.892億美元（折合新台幣約59億元），較上月底累計淨匯入1.865億美元（折合新台幣約58.23億元），增加約0.027億美元（折合約新台幣約8430萬元）。

此外，9月份外資累計淨匯入約29.83億美元（折合新台幣約931.4億元），陸資累計淨匯入約0.027億美元（折合新台幣約8430萬元），合計約30億美元（折合新台幣約936億元）。

若從7、8月外資含陸資數字來看，7月淨匯出約33.93億美元（折合新台幣約1059.4億元）、8月繼續淨匯出近64.87億美元（折合新台幣約2025.56億元），9月份開始一甩過去連2月淨匯出陰霾，且創下6年來9月份外資淨匯入金額最大的一次。

金管會也公布，今年前9月外資在集中市場累計買超上市股票約新台幣87.03億元；上櫃市場部分，前9月外資累計買超上櫃股票約新台幣141.01億元；顯示外資9月匯入後大買台股。（編輯：黃國倫）1081004