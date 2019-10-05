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重要民生物資CPI創42個月低點 蛋價跌幅最明顯

最新更新：2019/10/05 20:12

（中央社記者吳柏緯、實習記者林冠吟台北5日電）主計總處今天公布9月消費者物價總指數（CPI）年增0.43%，與8月持平；與民生息息相關的17項重要民生物資CPI年減0.49%，創42個月來低點，其中蛋價跌幅最明顯，寫下23個月以來最大跌幅。

主計總處今天發布9月消費者物價指數（CPI）年增0.43%。扣除蔬果、能源後的核心CPI年增0.52%。主計總處專門委員邱淑純指出，物價續處溫和穩定的區間。

邱淑純說明，9月的CPI較去年同月略為上漲，主要是受水果及蔬菜的價格上揚影響，但由於夏季旅遊旺季結束，機票與旅遊團費下跌，抵消部分漲幅。

若以類別區分，9月CPI跌幅較為明顯的是與民眾生活相關的交通及通訊類別，較去年同期下跌2.71%，是近43個月以來最大跌幅。邱淑純分析，主要是受到油料費、通訊費與機票價格同步下跌的影響所致。

至於與民生息息相關的17項重要民生物資CPI年減0.49%，其中雞蛋的跌幅最為明顯，與去年同期相比下跌15.24%，寫下23個月以來最大跌幅。邱淑純指出，由於去年8月發生水患，損失不少蛋雞，雞蛋價格衝上兩位數成長，墊高基期，影響延續至去年9月。

9月的躉售物價指數（WPI）年減4.53%，跌幅為近42個月以來最大，邱淑純表示，主要是受美中貿易戰造成國際需求走緩所致，不過她強調，目前尚未出現通縮情況，未來仍會持續觀察。（編輯：趙蔚蘭）1081005

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