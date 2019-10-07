國巨第3季營收同期次高 年底庫存天數估降到70天

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）被動元件大廠國巨自結9月合併營收新台幣35.18億元，第3季合併營收來到歷年同期次高。國巨表示年底成品庫存天數調節可望降低到70天。

國巨自結9月合併營收35.18億元，較8月34.14億元增加3%，比去年同期102.53億元減少65.7%。

累計第3季國巨自結合併營收103.13億元，較第2季95.79億元成長7.7%。法人指出，國巨第3季營收是歷年同期次高。

今年前9月國巨自結合併營收312.83億元，較去年同期609.36億元減少48.7%。

國巨指出，9月的單月營收月增，主要是大中華區及亞太其他地區的需求回升。

展望第4季，國巨表示，客戶庫存已回復正常，終端需求加溫使得拉貨動能逐步提升，除對公司產能利用率有所助益，原預估年底成品庫存天數調節至90天的目標，將可望降低到70天，不過美中貿易爭端持續緊繃且不確定仍高，公司對業績及營運仍審慎應對。

展望被動元件市況，美系外資法人出具報告指出，包括5G、物聯網、資料中心、以及電動車應用可望帶動積層陶瓷電容（MLCC）元件需求。

法人表示，從今年10月開始，低階MLCC產品營收表現可望翻轉，較去年同期成長，此外零組件、主機板組裝以及系統整合等方面需求強勁，顯示MLCC市況從第3季開始回溫；此外庫存高峰已過，中國通路商庫存水位回到正常水準。

觀察平均銷售價格（ASP），本土法人日前表示，MLCC元件新增產能投入成長幅度約5%到10%，產能擴充相對有紀律，目前主要MLCC大廠以提高稼動率為主，預期10月MLCC的平均銷售價格可能較第3季平均持平。

觀察國巨本身，美系外資法人日前指出，今年下半年MLCC的平均銷售價格穩健，預估到明年下半年，國巨的平均稼動率可回到60%左右。

展望第4季，另一家本土法人日前報告指出，第4季MLCC價格壓力減輕、部分訂單有機會遞延到10月出貨、提前在12月可能會有被動元件拉貨潮，有助國巨第4季業績持穩。

法人預估國巨今年業績有機會落在新台幣410億元到415億元區間，創歷史次高，每股稅後純益有機會落在16元到18元區間，創歷史次高。（編輯：林興盟）1081007