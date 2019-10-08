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南亞科第3季獲利創3年低 明年市況會好轉

最新更新：2019/10/08 15:48

（中央社記者張建中新竹8日電）DRAM廠南亞科第3季歸屬母公司淨利新台幣22.05億元，季減19.8%，為近3年新低，總經理李培瑛表示，第4季DRAM供需可望平穩，明年市況一定會好轉。

南亞科下午舉行法人說明會，公布第3季營運結果。受惠各應用市場旺季需求增加，南亞第3季位元銷售量超乎預期，季增35%，動態隨機存取記憶體（DRAM）價格跌11%至13%，季營收147.99億元，季增19%。

隨著產品價格滑落，南亞科第3季毛利率降至28%，較第2季下滑6.9個百分點，歸屬母公司淨利22.05億元，季減19.8%，為近3年新低，每股純益0.72元。

李培瑛說，在這種價格下跌情況下，過去南亞科往往會陷入虧損，不過，目前南亞科還能維持獲利狀況，已屬不易。

展望未來，李培瑛表示，因第3季銷售遠高於預期，第4季位元銷售將較第3季持平或小幅減少，不過，整體DRAM供需可望趨於平穩，價格將持平或小幅漲跌。

李培瑛說，DRAM大廠庫存已消化到健康水位，至少有兩家廠商醞釀價格反彈，明年資本支出又多採取保守策略，明年市況一定會好轉，只是步調仍待進一步觀察。

除全球景氣狀況，DRAM大廠庫存消化狀況也是觀察重點，李培瑛表示，產品價格最快有機會於明年第1季反彈。

至於中國大陸DRAM發展，李培瑛說，中國廠商還需要點時間，短期應不會對市場造成影響。（編輯：張均懋）1081008

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