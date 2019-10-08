漢來營收寫3高 新品牌挹注第4季動能

（中央社記者江明晏台北8日電）漢來美食9月營收、第3季營收、前3季營收皆創新高，11月初將有兩個新品牌「嗨浪」及「五梅先生」開幕，看好第4季受惠展店效應可續推動全年度營收動能。

漢來美食今天公告9月營收新台幣3.15億元、年增8%，第3季營收達9.38億元、年增9.25%，累計前3季營收28.36億元，年增8.09%，單月、單季及前3季均創新高，且已連續3個單季營收創歷史新高，加上今年自5月起連續5個月破3億元，營收穩定成長。

漢來看好，預計在第4季加入新開出的3家新品牌及分店後，可續推動全年度的營收動能。暑假過後餐飲市場通常會顯得比較冷清，不過，漢來美食今年9月營收仍突破3億元，呈現淡月不淡的氣勢。進入10月後，有雙十連假及百貨周年慶陸續開跑的加持，漢來預估也會持續消費熱度。

漢來美食今年的展店工作主要集中在第4季，11月初將有兩個新品牌開幕，分別是訴求高品質食材的超市型火鍋「嗨浪」及輕蔬食「五梅先生」，展店落腳在漢神百貨美食街，分別是延伸自漢來海港餐廳的火鍋及添加五辛的漢來蔬食副品牌。

另外，桃園台茂購物中心將有第3家漢來湯包分店。雖然新的分店都偏向小規模，但因位於百貨美食街樓層，看中其高輪轉率，預估將成為未來集團展店的新生力軍。

漢來美食總經理林淑婷表示，新的品牌要進入市場必須經過非常審慎的評估和市調，新的餐廳雖然名為新品牌，但其實都是由目前營收與形象十分穩固的品牌延伸而來，而新的品牌希望可以拓展更廣泛的客層。（編輯：張均懋）1081008