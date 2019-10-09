彰濱光電成潔淨能源中心 觀光生態兼備

（中央社記者蔡芃敏彰化9日電）台電表示，彰濱光電場為全台最大地面型太陽光電場，更將此打造為潔淨能源中心，包含太陽光電廠、開閉所及升壓站、儲能系統以及碳捕集設施，全區約耗資新台幣300多億元。

台電在彰濱工業區打造全台最大地面型光電場，總工程面積占地約140公頃，裝置容量達100MW，彰濱光電場在去年2月開工，去年10月發出第一度電，並台電表示，預計每年約產生1.3億至1.4億度電，可以供應近4萬戶家庭一年用電量。

台電董事長楊偉甫表示，彰濱太陽光電區不僅目前是全台最大規模的太陽能開發場址，也在此打造全台首座「潔淨能源中心」，包含太陽光電廠、開閉所及升壓站、儲能系統以及碳捕集設施。

楊偉甫說，台電在彰濱太陽光電區設置碳捕集設施，佔地約4公頃，將收集與埋藏二氧化碳並儲存在地底下的技術，以減緩全球暖化，不過，目前為資料蒐集階段。

他說，希望藉由建設潔淨能源中心，讓民眾改變對電廠的印象，電廠不是只有煙囪，也可與生態共存；根據台電資料，全區約耗資300多億元，其中包含由各開發商共同斥資的升壓站、開閉所。

此外，台電指出，光電場劃設7.4公頃土地作為小燕鷗育雛區，建置生態設施，像是景觀調節池可收集光電場地表逕流水，提供小燕鷗或其他水鳥飲水。

台電進一步說明，也規劃防風林隔離綠帶，提供鳥類繁殖期間不受干擾的育雛環境。根據台電觀察，發現小燕鷗們也陸續回來築巢，繁衍撫育下一代，顯示太陽光電設施透過妥善規劃及維護，電力與環境可相容並存。

台電表示，彰濱光電場除生產綠電外，學校等機關團體預約參訪。此外，台電也特別設置小燕鷗造型的觀景台，民眾可以一覽廠區全景，場區外圍也增設自行車道及人行步道，供遊客自由遊覽，園區兼顧觀光休憩及生態永續。（編輯：黃國倫）1081009