橘子遊戲改版帶動 9月營收創6個月新高

（中央社記者韓婷婷台北9日電）橘子集團今日公告9月營收新台幣8.3億元，主要受惠多款遊戲同步推出改版內容，帶動營收月增5.4%，為近半年新高。

由於2017年12月人氣手遊「天堂M」新上市的高基期影響下，9月營收較前一年度同期減少8.56%；累計1至9月合併營收73.0億元，較前一年度同期減少36.1%。

回顧9月，遊戲橘子旗下「天堂M」、「天堂REMASTERED」、「新楓之谷」等改版活動，刺激玩家回流，延續暑期熱度。此外，遊戲橘子日前也宣布取得昱泉國際自製研發的3D ARPG手遊「罪惡童話：集體崩壞的公主」台港澳代理權，預計今年底前上市，有望為營收帶來挹注。

橘子支付積極布局通路，9月中串接全台超過200家的頂好wellcome超市，並祭出好康滿額贈及消費享8%零用金回饋的限定活動，持續帶動用戶數成長。

橘子表示，第4季將迎來電商「旺季大戰」，有閑、Swapub有「動漫音樂祭」、「SwapFest! 百貨周年慶主題交換滿額贈」等搶先開跑，為雙11大檔買氣提前暖身。酷瞧原創內容包括「恐怖高校劇場之直播中二間」、「深藍與月光」及「可惡！把我的青春還給我」等預計12月在日本最大、擁有300萬付費會員的影音串流平台「dTV」上架，推動台灣優質影音走出國際。（編輯：黃國倫）1081009