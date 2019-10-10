美中貿易談判展望未明 亞股收盤走勢分歧

（中央社香港10日綜合外電報導）美中高層級貿易談判即將登場，但關於談判展望傳出相互矛盾訊息，投資人仔細評估資訊並謹慎行事，使得亞洲股市今天收盤走勢分歧。

全球投資人近幾週普遍樂觀預期，即將在華府召開的美中高層級貿易談判至少會出現部分進展。

但就在備受期待的貿易談判即將展開的數小時前，香港「南華早報」報導，7日和8日在華府舉行的會前美中副部長級磋商，在強迫技術轉移等關鍵議題並無任何進展，且雙方高層級會談可能從2天減半為1天。

事實上本週已出現美中關係緊張跡象，例如美國以涉及新疆侵害人權行為為由，將28家中國企業列入貿易黑名單，並對部分中國官員實施簽證限制。另有報導指出，白宮正考慮縮限美國在中國的投資。

中國方面則有報導引述消息人士表示，由於美國總統川普在國內面臨彈劾調查和經濟走軟等情況，因此北京自認處於談判較有利位置，而已縮減願意討論的議題項目。

AxiTrader亞太市場策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「投資人原本期待美中至少能達成某種協議，但（南華早報的報導）使得昨夜市場對貿易戰瀰漫的樂觀看法逆轉。投資人從原本討論協議範圍可能涵蓋多廣，如今又回到摘花辦猜測是否會達成任何協議。」

東京股市日經指數今天收盤上揚0.5%，收21551.98點。香港恆生指數收漲0.1%至25707.93點，上海綜合指數收高0.8%至2947.71點。馬尼拉和吉隆坡股市也雙雙收紅。

但首爾股市收盤下挫0.9%，孟買股市收跌0.8%，威靈頓和曼谷股市皆收低0.5%，雅加達股市收跌0.1%，新加坡和雪梨股市持平。台北股市今天因國慶假日休市。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）1081010