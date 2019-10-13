中經院18日公布第4季經濟預測 預估上修

（中央社記者廖禹揚台北13日電）中華經濟研究院18日將公布第4季台灣經濟預測，學者認為，台商及外資投資台灣狀況優於預期，加上美中貿易紛爭近日傳出有利消息，預估上修第4季預測。

中經院將舉辦2019年第4季台灣經濟預測及採購經理人營運展望研討會，相關學者對中央社記者表示，因台商回流、轉單效應及外資投資台灣狀況都較預期好，中經院第4季經濟展望原就預估上修，「保2無虞」，但觀光旅遊等內需消費仍較保守，可能抵銷部分利多因素，上修幅度仍待觀察討論。

不過，美中最新貿易談判傳出好消息，國際股市隨之振奮，對台灣而言應該也是好消息，學者表示，即使在美中貿易紛爭最惡劣的狀況下，台灣都算是贏家，如今美中情勢和緩，應也會是利多因素。

美中最新一輪貿易談判11日落幕，美國總統川普宣布雙方達成「第一階段實質協議」，其中包括中國同意採購400億至500億美元農產品，川普政府也同意暫緩對2500億美元中國輸美貨品加徵關稅提高至30%的措施。

消息一出，不僅美股一路走揚，道瓊工業指數一度大漲超過500點，國際股市全面大漲，對陷入低迷的各國經濟前景無疑點亮一絲希望。

中經院7月預估今年經濟成長率為2.06%，較4月預估的2.15%下修0.09個百分點，主因貿易戰及區域經濟整合等不確定因素多。不過，中經院當時也預估外貿部門可望擺脫去年的負貢獻，轉為正向貢獻0.43個百分點，內需則貢獻1.63個百分點，並特別指出台商回流對國內投資有正面助益。（編輯：黃國倫）1081013