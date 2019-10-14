更多編輯台推薦新聞：
影片／改寫16年女子馬拉松紀錄 肯亞好手：可以更快
運動

影片／改寫16年女子馬拉松紀錄 肯亞好手：可以更快

普世價值落差拉大 美中競爭對抗螺旋式升高
國際

普世價值落差拉大 美中競爭對抗螺旋式升高

日本造價逾90億新幹線列車泡水 專家：最糟恐報廢
國際

日本造價逾90億新幹線列車泡水 專家：最糟恐報廢

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

被動元件MLCC拉貨回溫 國巨創半年波段高點

最新更新：2019/10/14 11:51

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）被動元件MLCC拉貨回溫、價格回穩，國巨今天盤中股價最高來到312.5元，漲3.6%，是近半年來波段高點，華新科最高來到187元，漲3.88%。

展望第4季，國巨表示，客戶庫存已回復正常，原預估年底成品庫存天數調節至90天的目標，將可望降低到70天。不過美中貿易爭端持續緊繃且不確定性仍高，公司對業績及營運審慎應對。

美系外資法人日前指出，今年下半年積層陶瓷電容（MLCC）的平均銷售價格（ASP）穩健，MLCC元件新增產能投入成長幅度約5%到10%，產能擴充相對有紀律。

另一家本土法人日前報告指出，第4季MLCC價格壓力減輕，預估下滑幅度約3%到5%區間。

法人表示，從今年10月開始，低階MLCC產品營收表現可望翻轉，較去年同期成長，零組件、主機板組裝以及系統整合等方面需求強勁，顯示MLCC市況從第3季開始回溫；此外，庫存高峰已過，中國通路商庫存水位回到正常水準。

展望拉貨趨勢，本土法人指出，部分訂單有機會遞延到10月出貨、提前在12月可能會有被動元件拉貨潮，有助國巨第4季業績持穩。

從稼動率來看，本土法人表示，目前主要MLCC大廠以提高稼動率為主，預期10月份MLCC的平均銷售價格可能較第3季平均持平。法人預估，到明年下半年，國巨的平均稼動率可回到60%左右。（編輯：楊玫寧）1081014

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報