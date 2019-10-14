全球車市疲軟 輪胎廠9月營收兩樣情

（中央社記者潘羿菁台北14日電）輪胎大廠正新與建大9月營收出爐，儘管全球車市動能疲軟，不過建大單月營收年增9.98%，增幅為去年2月以來新高，而正新月營收年成長0.19%，創下連三個月年增不到1%紀錄。

正新先前公告第2季財報，每股稅後盈餘0.58元，獲利表現出乎市場預期，帶動股價8月開始走揚站上年線高點，不過今天公告9月營收新台幣91.41億元，年增0.19%，累計第3季營收276.25億元，較去年同期成長0.29%，年增率均不到1%。

中國車市自2018年中以來開始走入寒冬，今年6月一度銷售成長，主要是車商出清庫存祭出大幅折扣所致，最新公告9月銷量衰退6.6%，疲態至今未改善，由於中國汽車銷售量大，銷量熄火連帶讓輪胎業業績跟著走緩。

正新坦言，中國車市銷售量下滑對正新確實有影響，反映在單月營收表現「持平」。雖然轎車胎需求下降，不過受惠於部分陸資輪胎廠退場，讓卡車胎毛利逐漸穩定，不再殺價競爭，整體狀況呈現喜憂參半。另外，雙印廠產能持續上揚中，期盼最快明年兩廠損益兩平。

正新今年上半年稅後盈餘為27.44億元，年成長6.0%，每股稅後盈餘（EPS）為0.84元，下半年獲利是否能優於上半年，值得關注。

至於建大9月營收27.51億元，年增9.98%，接近一成水準，第3季營收83.35億元，年增6.5%。

建大表示，中國輪胎市場依舊競爭激烈，不過建大在越南、印尼有工廠，受惠於產區多元布局以及美中貿易轉單效應，目前越南轎車胎稼動率高，越南二廠今年產能目標上看8000條至1萬條，明年將擴充至2萬條。

建大上半年稅後盈餘為4.44億元，較去年同期成長38.7%，EPS為0.51元，法人認為，今年度有望站上1元，將優於去年水準。（編輯：趙蔚蘭）1081014