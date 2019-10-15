處分利益加持 國產早盤一度創波段新高

（中央社記者潘羿菁台北15日電）預拌混凝土大廠國產處分福建水泥廠，處分利益1578萬美元，公告一出，今天國產股價開盤拉高大漲，一度衝至12元波段新高，突破年線關卡，早盤漲幅逾2%，股價在11.5元至12元間震盪。

法人指出，儘管前兩天國產股價已拉出兩根漲停板，不過水泥廠處分利益對外公告仍有利多加持，有望讓國產股價有望守在11.5元以上。

國產指出，中國水泥產業呈現大者恆大格局，國產在當地產能受限並無法發揮經濟規模效益，看好此刻水泥產業環境正處於高峰，決定見好就收出售福建水泥廠。

處分利益約1578萬美元，若按照國產股本新台幣138.5億元，將可以貢獻每股盈餘約0.33元，不過國產進一步透露，未來不排除減資來提昇股東權益。

處分水泥廠後，國產在中國仍有5座預拌混凝土工廠，由於蘇州廠去年繳出虧損2024萬元，原本市場外傳蘇州廠考慮一併出售，不過國產否認，未來將以混凝土事業積極耕耘中國市場。

目前國產在台灣以混凝土產品為主，如今出售福建水泥廠，未來兩岸均以混凝土事業做為優化產銷目標。國產今年上半年稅後盈餘為3.32億元，較去年同期成長23.8%，每股稅後盈餘（EPS）為0.24元。（編輯：林孟汝）1081015