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華新科工研院淵源深 靠熱敏電阻賺第一桶金

最新更新：2019/10/15 14:48

（中央社記者張建中新竹15日電）華邦電董事長焦佑鈞獲選工研院院士，他表示，華新集團與工研院有長期緣分，華邦創業團隊來自電子研究所，華新科創業第一桶金是與材料所共同研究開發的熱敏電阻。

工研院今天舉辦第八屆工研院院士授證典禮，總統蔡英文親臨祝賀，並頒授院士證章及證書給焦佑鈞、台塑董事長林健男、台泥董事長張安平、亞力電機總裁楊振通與AbGenomics董事長楊育民5位新科院士。

焦佑鈞說，他的父親焦廷標是位創業家，雖然只有小學四年級的學歷，但是非常重視科技發展與科技結合產業的應用。

在焦廷標的身體力行，並且鼓勵與學術界、研究界交流、學習，焦佑鈞表示，華新集團發展與工研院結下長期緣分。

華新麗華是以電線電纜起家，焦佑鈞說，電線電纜是用來傳輸電力與訊息，但製造電線電纜其實是一個處理材料的過程，焦廷標常說做的是材料工業，30年來是工研院化工所與材料所的常客。

焦佑鈞表示，材料所是集團華新科奠定事業基礎的一個重要夥伴，如今華新科是以積層電容與電阻聞名世界，不過30年前創業的第一桶金，是與材料所共同研究開發的熱敏電阻。

華邦電成立於1987年，焦佑鈞說，創業團隊來自工研院電子研究所的200位同仁，經過多年轉型，華邦電現在的產品與當年大不同，如今以綠色半導體技術豐富人類生活、成為隱形冠軍為願景。

焦佑鈞表示，由集團發展故事深切體認工研院最大資源是擁有一群優秀的人才，他說，技術與產品會隨著時間失去光環，但是優秀人才會持續創造明日之星。（編輯：楊凱翔）1081015

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