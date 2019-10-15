橘子與台灣角川結盟 成立我傳媒WalkerMedia

看準民眾對旅遊美食情報的需求攀升，台灣角川與橘子集團共同斥資新台幣1億元成立我傳媒WalkerMedia，整合旗下Taipei Walker、Japan Walker以及WalkerLand三大品牌。由左至右分別為：台灣角川暨我傳媒董事長岩崎剛人、KADOKAWA會長角川歷彥、橘子集團董事長劉柏園、我傳媒總經理陳威光。（橘子集團提供）中央社記者韓婷婷傳真 108年10月15日

（中央社記者韓婷婷台北15日電）遊戲橘子與台灣角川今天宣布投資新台幣1億元，共同成立「我傳媒WalkerMedia」，定位為玩咖情報第一站，整合旗下Taipei Walker、Japan Walker及WalkerLand三大品牌。

橘子集團董事長劉柏園表示，非常敬重KADOKAWA逾70年來在內容產業的耕耘，我傳媒WalkerMedia融合雙方創意及資源，將為台灣市場帶來許多全新的數位內容及行動應用模式，滿足用戶對美食、旅遊等生活休閒資訊與服務的龐大需求。總投資金額為1億元，台灣角川持股70%，橘子持股30%，目前員工人數40位。

劉柏園指出，橘子集團近年來致力於全生態網路企業發展，從遊戲本業出發，跨足支付、電商、媒體等多元領域，期待與志同道合的夥伴合作，提供台灣消費者更多元、富創意趣味的數位生活體驗，聯手擴大整體的市場影響力。

台灣角川為KADOKAWA在海外成立的首間子公司，已成立20年，為滿足用戶對旅遊美食服務一站式的需求，今天宣布加速數位轉型，KADOKAWA會長角川歷彥親自出席記者指出，出版業在數位時代中面臨轉型，數位內容的整合為重要的第一步，透過多元應用才能讓內容發揮極大附加價值。

角川歷彥表示，2011年啟動第一次數位轉型，成立WalkerLand，打造吃喝玩樂交流平台。相信此次與橘子集團攜手成立的我傳媒WalkerMedia，能為台灣的數位轉型帶來全新變革。

我傳媒WalkerMedia總經理陳威光表示，我傳媒以玩咖情報第一站為定位，提供用戶吃、喝、玩、樂資訊，目標成為台灣最受歡迎的生活、美食、旅遊品牌。在台灣用戶的經營，將不定時提供會員獨享的內容與點數兌換的福利，也將開發會員專屬的服務。

我傳媒內容發展部總監曹貞吉指出，Walker擁有自己編輯，並累積約1000位部落客分享發布自己的經驗及體驗，Taipei Walker及Japan Walker以主題性內容為主，WalkerLand則為即時性訊息分享，目前三大品牌總會員數約10萬人，雙方結合後，希望發揮Walker累積20年的內容強項，搭配橘子在科技上的技術，提供更多功能，進一步擴增會員數，紙本還是會繼續出。（編輯：張均懋）1081015