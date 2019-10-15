裕隆代工法國Muse電動物流車 明年第3季外銷歐美

（中央社記者韓婷婷台北15日電）裕隆汽車幫法國Pariss集團組裝生產的Muse電動物流車，首批訂單將於明年第3季交車，外銷美國及歐洲；預估2021年外銷量3000台。

裕隆汽車推動價值鏈策略轉型，積極爭取海外客戶訂單，繼獲得義大利機車品牌亞帝發（ADVIA）三輪重機組裝代工訂單後，再獲法國業者訂單；今天由旗下轉投資公司行企公司與法國Pariss集團的Ellectramobilys公司在三義進行合資合約簽署儀式，委託裕隆汽車組裝生產法國Muse電動物流車，與外銷歐盟及其他海外地區的業務。

裕隆表示，預計明年第1季進行小批量組裝；首批訂單將於明年第3季交車外銷美國及歐洲；預估2021年外銷量3000台。

裕隆表示，因應歐洲排污法規日益嚴苛，2025年起禁止柴油車進入巴黎市區；2030年起連汽油車不得進入等嚴格限制，加上電商趨勢持續創造物流需求增加，可預期電動物流車未來潛力看俏。

裕隆指出，法國Muse電動車款Mooville是一台針對都會物流需求所開發的電動物流車，負責貨物載運。此次合作案著眼於電動物流車市場需求，未來設立合資公司將由行企持股60%；Ellectramobilys公司持股40%，合資公司委託裕隆汽車組裝生產Muse車款，交由法國Pariss集團旗下Ellectramobilys公司設在歐盟的公司進行銷售，期望透過合資公司的營運模式，持續拓展海外電動車市場。

裕隆表示，此次代工法國Muse電動物流車，所採用雷諾的電池系統與Valeo公司的輪內電機系統，初期零件仍以歐洲進口，未來將爭取透過裕隆集團研發開放平台協助零件國產化。（編輯：趙蔚蘭）1081015