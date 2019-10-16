亞太電攜手交大秀5G 呂芳銘：贊成企業專頻

（中央社記者江明晏16日電）亞太電積極布局5G應用，攜手交大在校園打造5G實驗網，鼓勵創新應用，亞太電董事長呂芳銘表示，亞太電已打造六大第一紀錄，包括以5G即時轉播8K影像等，他也重申贊成企業專頻。

隨著5G競標進入倒數，2020年台灣將邁入5G元年，人類與城市預料會透過各種感知器產生連結，經由5G加上大數據、人工智慧、物聯網，將一切串聯起來。

亞太電信積極布局5G應用，看準學界研究動能，2018年初與國立交通大學及鴻海科技集團共同成立的「鴻海-交大聯合研究中心」合作，在交大校園中打造5G實驗網路，鼓勵開放式創新及自主應用開發，今天在交通大學展演5G應用整合開發成果，同時透過開發者的角度來驗證4G與5G的技術差異。

據Gartner的預測，到了2022年，將會有8成的企業IoT專案都將包含AI解決方案。亞太電信本次整合AIoT（人工智慧物聯網）的創新應用型態，延伸出許多關於智慧影像的相關服務，搭載5G網路，展演全台5G無人機首飛、智慧監控及智慧交通等應用，帶動5G產業發展。

亞太電信董事長呂芳銘表示，亞太電信看準未來新科技的數位浪潮，自2014年起即提出智慧生活願景，積極轉型為新科技服務營運商，布局5G創新應用，致力推動智慧製造、智慧零售、智慧能源、智慧農業、智慧空氣品質監測等領域，打造「六大第一」紀錄。

他接著說明，亞太電信領先業界取得台灣第一張5G實驗網執照；打造台灣首家GSMA Open Lab認證實驗室；率先以5G網路支持全台第一個8K影像即時轉播；業界第一個推動臉部辨識服務，整合「AＩ視覺辨識」相關應用，投入於校園，零售、銀行、製造等領域；亞太電信也是全台最大智慧讀表通訊方案供應商，打造智慧電網系統，透過即時遠端通訊讀表，改善供電品質；協助政府進行空污防制，推出智能空氣品質監測平台，囊括最多合作縣市。

此外，針對企業專網專頻議題，多數電信業者擔憂其公平性，呂芳銘今天重申「建議設有企業專網專頻」的贊同立場，他說，電信公司會去搶5G頻譜，也有其優勢，企業願意合作當然很好，但礙於企業資安隱私性的問題，專頻有其存在必要。

由於電信業者擔憂政府規劃企業專用頻譜，與電信業者預計在12月透過重金競標取得的頻譜相比，存在不公平性，盼政府相關單位能在競標前溝通清楚。

至於企業專網專頻政策何時該拍板，呂芳銘認為，「越快越好」，但他強調企業專頻必須要同步對電信公司與企業開放申請，而從國家產業發展來看，只有透過電信公司一條路是不利的，認為開放企業專頻與電信是相輔相成，「對電信好，對產業也很好」，而頻譜的選定一定要能和國際接軌。（編輯：黃國倫）1081016