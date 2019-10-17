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國巨第4季稼動率看近5成 今年每股純益次高可期

最新更新：2019/10/17 10:33

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）被動元件大廠國巨庫存明顯改善，稼動率可望持續提升，法人預估國巨第4季可較第3季持平，第4季稼動率可提升到近5成，今年業績可創歷史次高，每股純益次高可期。

展望第4季，本土法人報告指出，國巨可望持續受惠筆記型電腦和個人電腦旺季效應，此外智慧型手機訂單需求續強，預估第4季業績可較第3季持平。

觀察主要產品積層陶瓷電容（MLCC）價格走勢，法人預期第4季國巨MLCC產品可望呈現緩跌走勢，跌幅大約在3%左右，較第3季跌幅5%到10%轉佳。

美系外資法人日前指出，今年下半年MLCC的平均銷售價格（ASP）穩健，MLCC元件新增產能投入成長幅度約5%到10%，產能擴充相對有紀律。

另一家本土法人日前報告指出，第4季MLCC價格壓力減輕，預估下滑幅度約3%到5%區間。

從稼動率來看，法人表示國巨第3季平均產能利用率約30%到40%左右，預估第4季稼動率有機會提升到近50%。另一本土法人預估到明年下半年，國巨的平均稼動率可回到60%左右。

從庫存水位來看，國巨日前表示，客戶庫存已回復正常，原預估年底成品庫存天數調節至90天的目標，將可望降低到70天。不過美中貿易爭端持續緊繃且不確定仍高，公司對業績及營運仍審慎應對。

觀察第3季毛利率和獲利表現，法人預估，國巨第3季毛利率可超過33%，逼近33.5%，受惠業外匯兌收益等，預估單季每股純益可逼近5元。

展望今年，法人預估國巨今年整體業績有機會超過新台幣415億元，創歷史次高，每股純益可超過18.5元，次高可期。（編輯：蘇志宗）1081017

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