摩根投信看第4季資產配置 債優於股

（中央社記者韓婷婷台北17日電）面對美中貿易市場波動，低利率、負殖利率債券規模攀升環境，摩根投信認為，第4季資產配置債優於股策略，股市全球輪動格局，建議透過管理波動、聚焦收益及靈活調整，掌握投資獲利。

摩根投信今天舉行第4季投資展望記者會，並發表今年來首檔在台註冊募集銷售的境外基金，也是睽違2年首度引進的境外基金，「摩根基金-環球債券收益基金」。

今年雖幾經波折，前3季歐美股市漲幅仍普遍有雙位數的佳績，然而美中貿易戰走走停停，英國脫歐進展一波三折，且殖利率曲線倒掛和經濟數據疲弱增添衰退聯想，對此，摩根亞洲首席市場策略師許長泰（Tai Hui）今天指出，面對第4季波動明顯加劇的投資環境，投資要獲利要掌握管理波動、聚焦收益及靈活調整3大關鍵。

摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，上一個季度全球負殖利率債券規模創新高，低利率環境將促使投資人對能提供較高收益率的資產需求持續升溫，預期收益型資產依舊可望受惠。

林雅慧表示，未來1年經濟衰退風險依然不高，但增長速度偏慢，接下來資產投資仍以風險控制為先，債券重要性提升。第4季可以採取債優於股策略，核心首選為多元化收益債券靈活配置企業債及新興市場美元債，搭配高息股，並分散至美國及亞洲內需股。

林雅慧指出，今年初以來全球股市表現亮眼，預期後續有輪動機會，可以留意亞洲股市的機會，美股在財報表現佳激勵下，預計第4季及明年都還有成長空間。全球股息收益率表現較高的在亞洲，尤其台灣高息股具吸引力。

摩根基金-環球債券收益基金產品經理陳若梅表示，寬鬆貨幣政策支撐了經濟，也加持債券價格，目前全球負殖利率債券規模約15兆美元，其中有13兆美元為歐日公債、2兆美元左右為歐洲企業債，由於不論是投資等級企業債券、新興市場債券、高收益企業債、還是證券化商品，各自提供較高且不同特性的收益來源，看好透過參與多重債券，可當作微利時代中的護身符。（編輯：張均懋）1081017