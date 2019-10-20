高基期加貿易戰 9月外銷訂單恐連11黑

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）外銷訂單已連續10個月負成長，經濟部將公布9月外銷訂單，學者認為，由於去年基期較高，加上廠商因美中貿易戰保守，預估9月外銷訂單仍為負成長，且頹勢恐延續至年底。

外銷訂單年增率已連10黑，8月外銷接單金額400.5億美元，年減8.3%。經濟部將在21日公布9月外銷訂單，統計處先前預估，9月外銷訂單接單金額約在440至450億美元之間，估年減6%至年減8.1%。

中華經濟研究院經濟展望中心主任彭素玲分析，全球經濟趨緩，外貿多呈現衰退，9月外銷訂單轉正機率低；台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，去年同月接單金額創下歷年同月新高，受到高基期影響，加上傳統貨品受美中貿易紛爭及全球景氣放緩影響，市場需求偏弱，造成機械、石化、鋼鐵等傳統貨品買氣不佳，9月外銷數據應該不樂觀。

儘管蘋果新機iPhone 11系列發表前面臨批評聲浪，開賣後銷售卻買氣興旺。對此，彭素玲表示，蘋果新機iPhone會讓資通訊、電子零組件等業別在外銷訂單表現突出，但傳統貨別仍呈衰退，恐怕僅減緩外銷訂單衰退幅度。孫明德則說，蘋果手機新品銷售優於預期，但占外銷訂單比例不高，新機熱潮恐難撐大局。

此外，美國總統川普日前宣布美中達成首階段貿易協議，中國將向美國採購400億至500億美元的農產品，美國則同意暫緩原訂15日調高對2500億美元中國輸美貨品加徵的關稅稅率。

彭素玲指出，市場、智庫多認為美中貿易戰是長期抗爭，雖然雙方完成初步協議，「但可能說翻盤就翻盤」，況且美國也未宣布終止12月課徵中國輸美產品關稅清單，雖然貿易戰釋出正面消息，但離和談仍有距離。她補充，不過，美國將在明年舉行總統大選，局面應該不至於再惡化。

展望未來，彭素玲說，第4季為歐美是年終旺季備貨潮，但現在嗅不出佳節將至的歡樂氣氛，市場仍觀望貿易戰進展，外銷訂單在年底前要轉正恐有難度。

孫明德認為美中貿易談判是外銷訂單轉正關鍵，他說，雙方若簽署美中貿易協議，貿易戰才可能真正露出曙光，也將是台灣外銷訂單翻紅的關鍵要素。在此之前，市場若持續保守態度，外銷訂單轉正機率也不大。（編輯：楊凱翔）1081020