5G帶動MLCC需求 日韓廠先吃補台廠續受惠

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）5G應用帶動被動元件MLCC需求，5G智慧型手機對MLCC拉貨力道看增，整體觀察日本村田製作所和韓國SEMCO可率先吃補，台廠國巨和華新科有機會跟上受惠。

5G應用潮流可望帶動手機和基地台關鍵元件需求。以基地台為例，不具名法人分析，5G技術更新，基地台所需天線數量比4G基地台增加許多，一般4G基地台所需天線數量約4個到16個單位，5G基地台所需天線數量平均達到128到256個單位。若從智慧型手機來看，5G手機內的射頻前端元件和天線設計也要改變。

5G應用也會提高被動元件積層陶瓷電容（MLCC）需求，美系外資法人報告分析，包括5G、物聯網、資料中心、以及電動車應用可望帶動MLCC元件需求，其中預估從2020年到2021年，5G應用占全球MLCC市場比重約19%到28%區間，預估到2023年，5G毫米波（mmWave）頻段用設備將加速MLCC需求。

5G智慧型手機和基地台滲透率提升，將明顯帶動MLCC拉貨力道。外資法人指出，智慧型手機所需MLCC元件平均數量約550顆到900顆左右，若是5G手機，平均單支所需MLCC數量將超過1000顆。報告預期從4G過渡到5G手機，平均單支所需MLCC元件數量將增加33%。

另外，設計複雜度更高的5G基地台，結合多輸入多輸出技術（MIMO）天線系統，需要更高容值的被動元件。

觀察拉貨趨勢，法人預期明年MLCC庫存調節將會結束，5G相關高附加價值的手機零組件，將於明年3月明顯增溫。法人並指出，智慧型手機是MLCC最大的應用終端。

從廠商來看，市場預期日本村田製作所（Murata）和韓國SEMCO首先可明顯受惠5G設備對MLCC拉貨需求，此外日商太陽誘電（Taiyo Yuden）也可望跟著受惠。其中村田製作所也製造5G相關射頻元件產品，加上高階MLCC元件優勢，在5G應用潮流中站穩先機。

若從廠商國別來看，外資法人分析，日本廠商占全球MLCC市占率超過一半，達到53%，韓國廠商占比約19%，台灣廠商占比約20%，中國廠商占比僅7%。全球MLCC廠商包括日本村田製作所、SEMCO、國巨、太陽誘電、以及TDK、AVX和Kemet等。

台廠包括國巨和華新科也可望受惠5G應用拉貨。其中國巨第4季客戶庫存已回復正常，原預估年底成品庫存天數調節至90天的目標，將可望降低到70天。不過美中貿易爭端持續緊繃且不確定仍高，公司對業績及營運仍審慎應對。

法人預期第4季國巨MLCC產品可望呈現緩跌走勢，跌幅大約在3%左右，較第3季跌幅5%到10%轉佳。

從稼動率來看，法人表示國巨第3季平均產能利用率約30%到40%左右，預估第4季稼動率有機會提升到近50%。另一本土法人預估到明年下半年，國巨的平均稼動率可回到60%左右。（編輯：蘇志宗）1081020