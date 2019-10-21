今年獲利穩第4季稼動率看增 國巨股價半年高點

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）被動元件大廠國巨今天盤中走勢堅挺，最高來到323元，漲3.36%，是今年4月下旬以來波段高點。法人預估國巨第4季稼動率可提升到近5成，今年業績和每股純益歷史次高可期。

外資法人18日買超國巨1998張，已連3個交易日買超國巨3026張。

觀察主要產品積層陶瓷電容（MLCC）價格走勢，法人預期第4季國巨MLCC產品可望緩跌，跌幅大約在3%左右，較第3季跌幅5%到10%轉佳。

從稼動率來看，法人表示國巨第3季平均產能利用率約30%到40%左右，預估第4季稼動率有機會提升到近50%。另一本土法人預估到明年下半年，國巨的平均稼動率可回到60%左右。

美系外資法人日前指出，今年下半年MLCC的平均銷售價格（ASP）穩健，MLCC元件新增產能投入成長幅度約5%到10%，產能擴充相對有紀律。

另一家本土法人日前報告指出，第4季MLCC價格壓力減輕，預估下滑幅度約3%到5%區間。

展望今年，法人預估國巨整體業績有機會超過新台幣415億元，創歷史次高，每股純益可超過18.5元，次高可期。

從庫存水位來看，國巨日前表示，客戶庫存已回復正常，原預估年底成品庫存天數調節至90天的目標，可望降低到70天。不過美中貿易爭端持續緊繃且不確定仍高，公司對業績及營運仍審慎應對。（編輯：鄭雪文）1081021