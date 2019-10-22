台股走勢偏多 高檔仍須提防拉回

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）美股上揚，台股21日小漲3.93點。法人表示，台股短線在月線附近有撐，走勢偏多但居高思危，仍須提防拉回。

美股上揚，道瓊工業指數攀升57.44點或0.21%，以26827.64點作收。標準普爾指數漲升20.52點或0.69%，收在3006.72點。科技股那斯達克指數漲73.44點或0.91%，收8162.99點。

台股加權股價指數21日小漲3.93點，收在11184.15點，成交值新台幣1017.6億元。三大法人同步買超，合計買超50.9億元。

法人指出，台股21日高檔盤堅，狹幅波動，電子股熄火，資金輪動到傳產類股，日KD技術指標高檔交叉，預期短線在月線約10983點有撐，走勢偏多但居高思危，仍須提防拉回。

聯發科明年營運看俏，法人預期，除了成長型產品持續成長，加上受惠5G換機潮，聯發科明年營收，可望挑戰歷史新高紀錄。

美系外資表示iPhone 11銷售優於預期，帶動高階智慧型手機需求，看好蘋果概念股動能將延續到明年上半年，供應鏈推薦受惠規格升級與市占攀升的個股，包括大立光。

公平會4度禁止兩大KTV龍頭錢櫃、好樂迪聯姻，錢櫃10月21日公告，針對8月21日公平會禁止與好樂迪結合案，向台北高等行政法院提起行政訴訟。（編輯：鄭雪文）1081022