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群智：面板價格漸觸底 供過於求程度降

最新更新：2019/10/24 13:32

（中央社記者潘智義台北24日電）顯示產業研調機構群智諮詢指出，第4季以來面板價格逐步觸底，因電視品牌商備貨積極，電視面板備貨需求優於預期，但面板廠仍降低產能利用率，使第4季供應量減少，原本供過於求程度降低。

因應面板供過於求，價格走跌壓力，面板廠透過減產或鎖定利基型產品，尋求獲利機會。友達光電統計，9月營收、第3季營收均較去年同期減少逾1成。群創光電自結9月營收較去年同期減少11%，第3季營收更較去年同期減少14.4%。第4季仍維持嚴控產能的策略。

集邦科技指出，全球面板廠調降產能以韓國面板廠最積極，三星顯示（SDC）9月及10月大幅下調韓國7代線產能利用率逾5成，8.5代線的產能利用率3至4成。樂金顯示（LGD）也將關閉7.5代及8.5代線部分產能。

群智諮詢評估，第4季全球液晶電視面板的供需比縮小到6.2%，整體而言僅微幅供過於求，但部分尺寸供需已趨於平衡。因此10月許多尺寸面板價格止跌回穩，在面板廠控制產能情況下，預計11月大部分液晶電視面板價格可望止跌回穩。

群智諮詢調查，10月下旬32吋電視面板價格持穩，每片均價約33美元。39.5至43吋，需求較強，每片均價約61美元。39.5吋止跌回穩，每片均價約83美元。

另外，43吋面板每片均價約66美元，小跌1美元。49至50吋面板跌勢收斂，10月49吋面板每片均價83美元，小跌1美元；50吋每片均價85美元，也小跌1美元，11月可望止跌回穩。（編輯：蘇志宗）1081024

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