中華電秀5G效能成果 盼供施政參考

（中央社記者江明晏台北24日電）台灣5G今年12月展開競標，中華電信今天秀出5G智慧城鄉可能的各種應用與提升效能成果，盼成施政參考；台灣之星劍指5G，也積極攜手中嘉完成第一階段整合布局。

2020即將迎來5G元年，中華電信今天舉辦「2019年5G智慧城市研討會」，邀請行政院政務委員龔明鑫、交通部長林佳龍等參與，搶先體驗未來5G智慧城鄉可能的各種應用，包括無人自駕巴士、無人機橋梁巡檢、AR眼鏡的遠距醫療協作等。

中華電信並展示攜手國內產業執行超過10個縣市政府「智慧城鄉生活應用發展計畫」的各項成果，包含智慧城市中智慧交通、智慧觀光、智慧健康、智慧環境、智慧零售等應用。

在研討會中，中華電展示智慧城鄉的各種實證應用，以及分享5G對於未來智慧城市的影響，包括地磁感測停車管理資訊系統，讓路邊停車位尋找時間減少約40%，同時降低尋車位怠速空氣污染約10%；結合電信大數據以及車流辨識分析，幹道旅運通勤時間約可減少10%；個人健康照護可讓慢性病等自主健康管理效率提升約30%等。

中華電信盼持續擴大複製這些應用場域，並從這些場域持續收集城市各項動態資訊，透過大數據分析發掘城市議題，有助政府各項施政決策參考。

5G第一波釋照競標將於12月10日正式展開，台灣之星積極籌措資金、啟動多方面設備建置，為5G頻譜釋照及未來商轉服務做足準備；為進一步完善5G應用藍圖，今年6月更首度跨足家戶市場，策略結盟全台有線電視系統業者中嘉集團。

台灣之星表示，短短4個月期間已經完成第一階段布局，包括全面整合雙方門市通路、後端系統、產品、業務銷售及廣宣資源，目前在全台合計155家台灣之星及中嘉旗下各系統台門市都可以申辦到專屬的數位匯流產品，台灣之星並預告，未來雙方將持續推出新產品。（編輯：張均懋）1081024