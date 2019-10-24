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華爾街股市上漲激勵 亞股大多收高

最新更新：2019/10/24 20:15

（中央社香港24日綜合外電報導）在美股上漲帶動下，由於中國和美國下個月有望簽署貿易協議，並安排下一階段貿易談判，亞洲股市今天大多應聲收高。

目前公布的企業獲利表現優於預期，紓緩市場對全球經濟成長放緩衝擊企業獲利的憂心，因此投資人普遍抱持樂觀情緒。

任職伊頓范斯資產管理公司（Eaton Vance Management）的巴頓（Yana Barton）說：「在大家都為最壞情況做好準備的前提下，目前實際情況沒那麼差。」

中國和美國下個月有望簽署小規模貿易協議，並安排新一輪談判，討論下一階段涵蓋範圍較廣的協議，以終止雙方持續已久的關稅戰。這也替投資人增添了正面情緒。

東京股市日經指數今天收盤上揚0.55%，至22750.60點。香港恆生指數收漲0.87%至26797.95點。雪梨、新加坡、雅加達和台北股市也全數收紅。

南韓第3季經濟成長放緩幅度超出預期，可能會形成全球金融危機以來最糟糕的年度經濟表現。不過交易商今天無視數據陰霾，推升首爾股市收高0.24%。

但上海綜合指數收盤微跌0.02%至2940.92點。威靈頓、孟買和曼谷股市也全數收黑。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）1081024

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