南韓放棄開發中國家地位 投信：台股短期利多

（中央社記者吳家豪台北25日電）南韓政府決定放棄在世界貿易組織（WTO）中的「開發中國家」地位，投信預期MSCI新興市場指數將剔除南韓，可能由台灣填補部分權重，為台股帶來短期利多；投顧認為，外資動向不會因此受影響。

南韓財政部長今天表示，南韓政府決定放棄在WTO中的「開發中國家」地位，在未來的WTO協商中不再以「開發中國家」的待遇協商。南韓媒體認為，這是南韓為避免美韓貿易再橫生枝節所做的讓步。

新光投信董事長劉坤錫接受中央社記者電話採訪指出，南韓放棄開發中國家的地位後，預期MSCI新興市場指數將剔除南韓，如果短期沒有其他國家遞補，可能由台灣填補部分權重，將為台股帶來正面想像。

不過，劉坤錫也提醒，目前台股處於相對高點，就算南韓放棄開發中國家地位帶來資金效應，也只能視為短期變數。

華南投顧董事長儲祥生表示，南韓放棄開發中國家地位，就像是從「小聯盟」晉升到「大聯盟」，雖然在國際貿易上可享有的優惠變少，但是格局更大，一來一往之間還是「划算」。

儲祥生認為，外資類型包含兩種，一種是金融性投資，例如在股票市場投資，如果國家地位改變，可能被動式基金會需要調整機制，但不太可能因此加碼；另一種是針對生產製造設備或廠房的投資，主要看產業特性和投資效率，不太容易受到國家地位改變的影響。（編輯：楊凱翔）1081025